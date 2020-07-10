Yurt içi ve dışında dünyaca ünlü isimlerin büst ve 3D pastalarını yaptığını dile getiren Geçkil, "Bu kapsamda ABD Başkanı Trump, Almanya Başbakanı Merkel gibi siyaset dünyasından kişilerin pastalarını çalıştım. Yine dünyaca ünlü film yıldızları ve çizgi film karakterlerinin pastalarını da yaptım. Tüm bunlar birçok kesimden ilgi görüyor" diye konuştu.