Geçtiğimiz son birkaç yıl, Türkiye ve dünya basınında evlenmelerin, boşanmaların çok olduğu bir yıl oldu. Aynı zamanda bebek doğuran ünlülerin sayısı da bir hayli fazlaydı. Tabii bu bebekler doğdukları andan itibaren basında büyük ilgi gördü. İşte ünlülerin ünlü bebekleri...