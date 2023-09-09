Aşkı sporcularda buldular
Aradıkları aşkı spor dünyasında bulan birçok ünlü isim var... Kimisi yeni bir birlikteliğe başlarken kimisi de bunu bir adım öteye taşıyarak ilişkisini evlilikle taçlandırdı. Gelin gönlünü sporculara kaptıran ünlü isimlere ve yaşadıkları aşka bir göz atalım...
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WANDA NARA - MAURO ICARDI
Arjantinli model, televizyon sunucusu Wanda Nara, şu an Galatasaray'da forma giyen futbolcu Mauro Icardi ile birlikte. İnişli çıkışlı bir birliktelik yaşayan ikili, 2014'te evlenmişti. Francesca ve Isabella adında iki kızı bulunan ikili, Kasım 2022'de boşanmasına rağmen hâlâ birlikte yaşıyor. Wanda Nara, Mauro Icardi'nin menajerleiğini de yapıyor.
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WANDA NARA - MAXI LOPEZ
Öte yandan Wanda Nara'nın 2008 - 2013 arasında gerçekleştirdiği ilk evliliği Arjantinli futbolcu Maxi Lopez'den de Valentino, Constantino ve Benedicto adında üç çocuğu daha bulunuyor.
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AMRA SILAJDZIC - EDIN DZEKO
1 Ekim 1984'te Roma'da dünyaya gelen model ve oyuncu Boşnak Amra Silajdžić, 2001’de Sırp iş insanı Vladimir Vićentijević ile evlendi. Silajdžić ile Vićentijević 2007'de boşandı. Amra Silajdžić, 2011'de tanıştığı Fenerbahçeli futbolcu Edin Džeko ile 2014’te evlenerek ikinci kez nikâh masasına oturdu.
Amra Silajdžić'in 3 çocuğu bulunuyor. Vladimir Vićentijević'ten Sofija...
Edin Džeko ile evliliğinden ise Hana ve Dani...
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EDA ECE - BUĞRAHAN TUNCER
Oyuncu Eda Ece, aradığı aşkı Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray forması giyen Buğrahan Tuncer'de buldu. Ece, 4 yıldır aşk yaşadığı Tuncer ile birlikteliğini 2023'ün Haziran ayında evlilikle taçlandırdı.
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BERKAY ATEŞ - SİMGE ŞEBNEM AKÖZ
Oyuncu Berkay Ateş de Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncularından Simge Şebnem Aköz ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşıyor.
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Berkay Ateş, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda oynayan sevgilisi Simge Şebnem Aköz'ü "Şampiyonuz! Neler oldu neler ama çok büyük gurur... Sabrettik ama oldu. Yine altın madalya ile dönüyorsun, çok gurur duyuyorum be canım" sözleriyle tebrik etti.
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İREM SAK - FURKAN KORKMAZ
Oyuncu İrem Sak, 2021'den beri NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen basketbolcu Furkan Korkmaz ile aşk yaşıyor.
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MÜGE BOZ - CANER ERDENİZ
Oyuncu Müge Boz, 13 Haziran 2019'da basketbolcu Caner Erdeniz ile Barcelona'da dünyaevine girdi. Çift, aynı yıl kasım ayında kızları Vina'yı kucaklarına almıştı. Caner Erdeniz, 22 Ağustos'da basketbol kariyerine veda ettiğini açıkladı.
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EBRU ŞAHİN - CEDİ OSMAN
Oyuncu Ebru Şahin de NBA ekibi San Antonio Spurs'ta forma giyen Cedi Osman ile 1 Temmuz 2022'de Kuzey Makedonya'nın tarihi şehri Ohri'de nikâh masasına oturdu.
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ŞÜKRAN OVALI - CANER ERKİN
Oyuncu Şükran Ovalı, 2 Ocak 2017'de futbolcu Caner Erkin ile hayatını birleştirdi. Mutlu bir evlilik sürdüren çift, 2018'de kızları Mihran Ela'yı kucaklarına aldı. Caner Erkin şu an Eyüpspor'un kadrosunda bulunuyor.
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VICTORIA - DAVID BECKHAM
Aşkı spor camiasında bulan bir diğer isim de 1990'lı yıllara damgasını vuran müzik grubu 'Spice Girls'ün eski üyesi Victoria Beckham... Yıllar önce kendi markasını kurup, kariyerini moda üzerine devam ettiren Victoria Beckham, gönlünü İngiliz eski futbolcu David Beckham'a kaptırdı. 1999'da evlenen ve mutlu bir evlilik sürdüren Beckham çiftinin ise; Brooklyn, Romeo, Harper, Cruz adından dört tane çocuğu bulunuyor.
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DEMET ŞENER - İBRAHİM KUTLUAY
Model Demet Şener, 2005'te eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile dünyaevine girmişti. Ancak ikili, 2018'de evliliklerini sonlandırmıştı. Şener, Kutluay'ın kendisine 'ihanet' ettiğini söylemişti. Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın, İrem ve Ömer adında iki çocuğu bulunuyor.
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ŞİLAN MAKAL - ŞENER ÖZBAYRAKLI
Oyuncu Şilan Makal da aradığı aşkı spor camiasında buldu. Makal, 2020'de Süper Lig ekiplerinden İstanbul Başakşehir'de oynayan Şener Özbayraklı ile dünyaevine girdi. 2021'de Şener adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşadı.
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ŞEVVAL SAM- METİN TEKİN
Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, 1993'te eski futbolcu Metin Tekin ile nikâh masasına oturmuştu. 1997'de oğulları Tarık Emir Tekin'i kucaklarına alan ikili, 1999'da evliliklerini sonlandırmıştı. Tarık Emir Tekin, şu an annesinin izinden giderek kariyerini oyuncu olarak sürdürüyor.
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TUVANA TÜRKAY - ALPER POTUK
Tuvana Türkay da bir dönem bir dargın bir barışık Kuzey Makedonya Birinci Lig ekibi Gostivari'de forma giyen futbolcu Alper Potuk ile 2016 - 2018 yılları arasında aşk yaşamıştı.
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HÜLYA KOÇYİĞİT - SELİM SOYDAN
Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından Hülya Koçyiğit, 5 Temmuz 1968'de futbolcu Selim Soydan ile evlendi. Çiftin, Gülşah Alkoçlar adında bir kızları bulunuyor.