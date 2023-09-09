Berkay Ateş, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda oynayan sevgilisi Simge Şebnem Aköz'ü "Şampiyonuz! Neler oldu neler ama çok büyük gurur... Sabrettik ama oldu. Yine altın madalya ile dönüyorsun, çok gurur duyuyorum be canım" sözleriyle tebrik etti.