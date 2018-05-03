Ama bir gün bir grup arkadaşıyla gittiği bir doğum günü partisi onun için dönüm noktası olmuş. O toplantıda herkes birbirine aslında hayatını nasıl şekillendirmek istediğini sormuş. Dermancıoğlu da hiç düşünmeden "Hep oyuncu olmak isterdim" diyerek katılmış bu oyuna. O doğum gününde bulunan 'Avrupa Yakası'nın senaristi ve oyuncusu Gülse Birsel'den gelmiş ilk teklif. Tek bölümlük bu rol, Esra Dermancıoğlu için oyunculuk serüveninin başlangıcı olmuş.