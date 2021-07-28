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Ünlülerin plaj şıklığı - Magazin haberleri

Plaj şıklığı

Gösteri dünyasının ünlüleri, dünyanın dört bir yanındaki tatil beldelerine adeta akın etti. Bütün bir yılın yorgunluğunu atmak için plajlara koşan ve kumsalı podyuma çeviren ünlüler, şıklıklarından da ödün vermiyor

28.07.2021 - 18:15 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Amerikalı oyuncu Demi Moore, yıllara meydan okuyor. 58 yaşında olmasına rağmen fit vücudu ile dikkat çeken Moore, siyah bikinisi ile kamera karşısına geçti.

  • 2000-2010 yılları arasında 'Big Brother'ın sunuculuğunu yapan Davina McCall da tercihini siyah bikiniden yana kullandı.

  • 32 yaşındaki ünlü model Zita Vass, lacivert bikinisi ile kamera karşısına geçti. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Vass, plajın ilgi odağı oldu. 

  • İlk oyunculuk deneyimini 1989 yılında 'Drugstore Cowboy' adlı proje ile yaşayan Heather Graham, önceki gün kumsalda görüntülendi. Sadeliği tercih ettiği görülen Graham, güneşin tadını çıkardı.

  • Kim Kardashian, bir yandan tatil yaparken, bir yandan da kendisine ait markanın ürünlerini tanıttı. Plaj kombinini şapkayla tamamlayan Kardashian, krem rengi bikinisi ile dikkat çekti.

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