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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ünlülerin milyon dolarlık evleri - İş-Yaşam Haberleri

        Ünlülerin milyon dolarlık evleri

        Forbes dergisi, CEO'lar ve milyarderler tarafından yakın zamanda satışa çıkarılan evleri paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 07:41 Güncelleme: 01.12.2023 - 07:44
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        • 1

          Rockstar Enerji İçeceği firmasının kurucusu Russ Weiner'ın Kayak Evi.

        • 2

          Russ Weiner'ın Park City'de 30 milyon dolara satıştaki evlerinden birinin mutfağı.

        • 3

          Russ Weiner'ın Park City'deki evlerinden birinin yatak odası.

        • 4

          Rockstar enerji içeceği kurucusu Russ Weiner'a ait bir diğer ev 50 milyon dolardan satışa çıkarıldı.

        • 5

          Evin dışındaki havuz.

        • 6

          Dağ manzaralı bir oturma alanı.

        • 7

          Eski Norwegian Cruise Line CEO'su Frank Del Rio, Florida Vero Beach'teki evini 15,9 milyon dolara listeledi.

        • 8

          Frank Del Rio'nun Vero Beach'teki evinin içi.

        • 9

          Frank Del Rio'nun Vero Beach'teki evi.

        • 10

          Eski Apple CEO'su Gil Amelio, Nevada'daki evini 9,4 milyon dolara satışa çıkardı.

        • 11

          Gil Amelio'nun Reno'daki evi.

        • 12

          Warner Bros'un eski eş CEO'su Bob Daly, 715 Crater Camp Dr. adresindeki 19 dönümlük çiftliğini 24,9 milyon dolara satışa çıkardı.

        • 13

          Eski Apple CEO'su Gil Amelio'nun Montreux Golf & Country Club sahasında yer alan Reno'daki evinin dışı.

        • 14

          Oaktree Çiftliği'nin içinde sekiz atlık bir ahır, iki ağıl, bir tavuk kümesi ve bir güvercin kümesi de yer alıyor.

        • 15

          Eski Warner Bros. eş CEO'su Bob Daly'nin Calabasas'taki evinin içi.

        • 16

          Miami'de 1142 N Venetian Dr. adresindeki bu ev, Allergan'ın eski CEO'su Brent Saunders tarafından satılık.

        • 17

          Brent Saunders'ın Miami'deki evinin içi.

        • 18

          Brent Saunders'ın Miami'deki evinin içi.

        • 19

          WeatherTech'in kurucusu David MacNeil, 3052 North Atlantic Boulevard'daki evini 40 milyon dolara satarak Fort Lauderdale'in şimdiye kadarki en pahalı satışını gerçekleştirdi.

        • 20

          David MacNeil'in Fort Lauderdale'deki eski evinin arka görünümü.

        • 21

          David MacNeil'in Fort Lauderdale'deki eski evinden bir yatak odası.

        • 22

          CrossCounty Mortgage'ın kurucusu Ronald J. Leonhardt Jr'ın eski evi, Florida'da 30 milyon dolara satıldı.

        • 23

          Ronald J. Leonhardt Jr.'ın Fort Lauderdale'deki eski evinin içi.

        • 24

          Ronald J. Leonhardt Jr.'ın Fort Lauderdale'deki eski evinin içi.

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