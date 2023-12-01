Ünlülerin milyon dolarlık evleri
Forbes dergisi, CEO'lar ve milyarderler tarafından yakın zamanda satışa çıkarılan evleri paylaştı
- 1
Rockstar Enerji İçeceği firmasının kurucusu Russ Weiner'ın Kayak Evi.
- 2
Russ Weiner'ın Park City'de 30 milyon dolara satıştaki evlerinden birinin mutfağı.
- 3
Russ Weiner'ın Park City'deki evlerinden birinin yatak odası.
-
- 4
Rockstar enerji içeceği kurucusu Russ Weiner'a ait bir diğer ev 50 milyon dolardan satışa çıkarıldı.
- 5
Evin dışındaki havuz.
- 6
Dağ manzaralı bir oturma alanı.
-
- 7
Eski Norwegian Cruise Line CEO'su Frank Del Rio, Florida Vero Beach'teki evini 15,9 milyon dolara listeledi.
- 8
Frank Del Rio'nun Vero Beach'teki evinin içi.
- 9
Frank Del Rio'nun Vero Beach'teki evi.
-
- 10
Eski Apple CEO'su Gil Amelio, Nevada'daki evini 9,4 milyon dolara satışa çıkardı.
- 11
Gil Amelio'nun Reno'daki evi.
- 12
Warner Bros'un eski eş CEO'su Bob Daly, 715 Crater Camp Dr. adresindeki 19 dönümlük çiftliğini 24,9 milyon dolara satışa çıkardı.
-
- 13
Eski Apple CEO'su Gil Amelio'nun Montreux Golf & Country Club sahasında yer alan Reno'daki evinin dışı.
- 14
Oaktree Çiftliği'nin içinde sekiz atlık bir ahır, iki ağıl, bir tavuk kümesi ve bir güvercin kümesi de yer alıyor.
- 15
Eski Warner Bros. eş CEO'su Bob Daly'nin Calabasas'taki evinin içi.
-
- 16
Miami'de 1142 N Venetian Dr. adresindeki bu ev, Allergan'ın eski CEO'su Brent Saunders tarafından satılık.
- 17
Brent Saunders'ın Miami'deki evinin içi.
- 18
Brent Saunders'ın Miami'deki evinin içi.
-
- 19
WeatherTech'in kurucusu David MacNeil, 3052 North Atlantic Boulevard'daki evini 40 milyon dolara satarak Fort Lauderdale'in şimdiye kadarki en pahalı satışını gerçekleştirdi.
- 20
David MacNeil'in Fort Lauderdale'deki eski evinin arka görünümü.
- 21
David MacNeil'in Fort Lauderdale'deki eski evinden bir yatak odası.
-
- 22
CrossCounty Mortgage'ın kurucusu Ronald J. Leonhardt Jr'ın eski evi, Florida'da 30 milyon dolara satıldı.
- 23
Ronald J. Leonhardt Jr.'ın Fort Lauderdale'deki eski evinin içi.
- 24
Ronald J. Leonhardt Jr.'ın Fort Lauderdale'deki eski evinin içi.
-