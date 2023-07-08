Ünlülerin gerçek halleri ve sosyal medya halleri

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AYDAN ŞENER (Gerçek Hali) Teknolojinin gelişmesiyle birlikte olduğundan daha genç ve kusursuz görünüme sahip olmak artık hiç de zor değil.

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AYDAN ŞENER (Sosyal Medya Hali)

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SEDA SAYAN (Gerçek Hali) Botoks, dolgu, yüz gerdirme gibi cerrahi dokunuşlar kişiye olduğundan daha genç bir görünüm sağlıyor.

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SEDA SAYAN (Sosyal Medya Hali)

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TÜRKAN ŞORAY İLE ERKAN PETEKKAYA (Gerçek Hali) Elbette ünlüler de cerrahi dokunuşlardan oldukça faydalanıyor.

Ne var ki bu, birçok ünlüye yeterli gelmiyor.

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TÜRKAN ŞORAY İLE ERKAN PETEKKAYA (Sosyal Medya Hali)

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TARKAN (Gerçek Hali) Ünlüler, photoshop ve filtre uygulamalı fotoğraflarını sosyal medyada sıkça gözler önüne seriyor.

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TARKAN (Sosyal Medya Hali)

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MURAT BOZ (Gerçek Hali) Öyle ki bazı ünlüler, photoshop ve filtre uygulamalarında aşırıya kaçıp ergenlik, hatta neredeyse çocukluk dönemlerini aratmayan görünüme sahip oluyorlar.

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MURAT BOZ (Sosyal Medya Hali)

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AJDA PEKKAN (Gerçek Hali) Ve iş, giderek daha da abartılı bir hale dönüştü.

Öyle ki gerçek halleriyle sosyal medyadaki görünümleri arasında hiçbir benzerlik kalmadı.

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AJDA PEKKAN (Sosyal Medya Hali)

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SAFİYE SOYMAN (Gerçek Hali)

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SAFİYE SOYMAN (Sosyal Medya Hali)

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NAZ ELMAS (Gerçek Hali)

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NAZ ELMAS (Sosyal Medya Hali)

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MUSTAFA SANDAL (Gerçek Hali)

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MUSTAFA SANDAL (Sosyal Medya Hali)

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ARDA TURAN İLE SEVİM EMRE (Gerçek Hali)