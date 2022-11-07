Ünlülerin filtre ile imtihanı

"BAMBAŞKA BİRİ OLMUŞ"

Ajda Pekkan da daha önce de filtreli fotoğrafıyla sosyal medyada gündem olmuştu. Uyguladığı photoshop ile 20'li yaşlarına dönen ünlü şarkıcı için "Bal mumu heykeli sandım", "Filtreden Ajda gitmiş, 'Barbie' gelmiş... ", "20'li yaşlara döneyim derken bambaşka biri olmuş!" ve "Yeğenim 5 yaşında ama Ajda Hanım'ın yüzü daha pürüzsüz. İyi ki filtre var!" yorumları yapılmıştı.