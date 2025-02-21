Ünlülerin anneleri
Ünlü isimler, zaman zaman anneleriyle birlikte görüntülenirken, bazıları ise birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesaplarından yayınlıyor. Magazin dünyasının bazı isimleri anneleriyle olan benzerlikleriyle dikkat çekiyor
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SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Siyah Kalp'te rol alan Işıl Yücesoy, yıllar önce kaybettiği annesini sosyal medya hesabında paylaştığı siyah - beyaz fotoğrafla andı.
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Işıl Yücesoy, birlikte yer aldıkları kareye; "Canım anacığım... Her şey için teşekkür ediyorum sana" notunu düştü.
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Diğer ünlü isimler ve anneleri...
Aras Bulut İynemli ile annesi Sevtap İynemli
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Merve Boluğur ile annesi Nehra Boluğur
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Şarkıcı Zara ile annesi Hatice Yılmaz
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Nesrin Cavadzade ile annesi Feride Cavadzade
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Edis ile annesi Sevil Hanım
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Aslı Bekiroğlu ile annesi Süheyla Bekiroğlu
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Ahmet Kural ile annesi Sema Kural
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Amine Gülşe Özil ile annesi Gülter Gülşe
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Dilan Çiçek Deniz ile annesi Hale Temizyürek
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Pelin Karahan ile annesi Nural Koçyiğit
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