GÜLBEN ERGEN

Nasıl bir ömür adamak... Nasıl bir liderlik... Ulusuna nasıl bir güç vermek! Söylediği her kelimeye inana inana, haykırarak! Bir ömür ilkelerinle yaşayacağıma ve üç oğlumu bu saygı ve inançla yetiştireceğime and içerim...