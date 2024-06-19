Ünlüleri de mest ettiler

Türkiye, EURO 2024'e galibiyetle başladı.

F Grubunda bulunan Türkiye, Gürcistan'ı; Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun birbirinden güzel golleriyle 3 -1 yenerek şampiyonaya 3 puanla başladı.

Portekiz - Çekya maçının ardından grup lideri olan milli takımımız, Türkiye'yi ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı sevince boğdu.

Galibiyet sonrası Filiz Akın ile İbrahim Büyükak, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Filiz Akın, duygularını; "Aldık bu maçı aldık. Çok heyecanlandık ama değdi. Gururumuzsunuz böyle zorlu bir maçı kazandığınız için teşekkür ederiz" sözleriyle dile getirdi.