Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ünlüleri de mest ettiler - Magazin haberleri

        Ünlüleri de mest ettiler

        Milli takımımızın Gürcistan galibiyeti, Filiz Akın ile İbrahim Büyükak'ı mutluluğa boğdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2024 - 12:58 Güncelleme: 19.06.2024 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünlüleri de mest ettiler
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye, EURO 2024'e galibiyetle başladı.

        F Grubunda bulunan Türkiye, Gürcistan'ı; Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun birbirinden güzel golleriyle 3 -1 yenerek şampiyonaya 3 puanla başladı.

        Portekiz - Çekya maçının ardından grup lideri olan milli takımımız, Türkiye'yi ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı sevince boğdu.

        Galibiyet sonrası Filiz Akın ile İbrahim Büyükak, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

        Filiz Akın, duygularını; "Aldık bu maçı aldık. Çok heyecanlandık ama değdi. Gururumuzsunuz böyle zorlu bir maçı kazandığınız için teşekkür ederiz" sözleriyle dile getirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Milli Takım
        #Filiz Akın
        #İbrahim Büyükak

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği hızlanıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği hızlanıyor
        3 çocuğundan 2'sinin kendisinden olmadığını öğrendi! Bir istekte bulundu!
        3 çocuğundan 2'sinin kendisinden olmadığını öğrendi! Bir istekte bulundu!
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık tatilci akınına uğradı
        75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık tatilci akınına uğradı
        Los Angeles'ta devlet okullarında cep telefonu ve sosyal medya yasaklanacak
        Los Angeles'ta devlet okullarında cep telefonu ve sosyal medya yasaklanacak
        Sert yanıt
        Sert yanıt
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Çanakkale'deki yangın ikinci gününde!
        Çanakkale'deki yangın ikinci gününde!
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Avrupa'da rakipler belli oluyor!
        Avrupa'da rakipler belli oluyor!
        4 günlük yürek yakan kaza bilançosu!
        4 günlük yürek yakan kaza bilançosu!
        24 yıl sonra ilk kez: Putin Kuzey Kore'de
        24 yıl sonra ilk kez: Putin Kuzey Kore'de
        Yazarlardan Gürcistan maçı yorumu!
        Yazarlardan Gürcistan maçı yorumu!
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Öpmelere doyamadı
        Öpmelere doyamadı
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        Habertürk Anasayfa