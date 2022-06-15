Ünlüleri buluşturan davet

"YALNIZ KALMAMAK İÇİN İLİŞKİYE BAŞLAMAK İYİ BİR ŞEY DEĞİL"

Etkinlik için beyaz bir elbise giyen Cansu Dere, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu, "Geceye layık olmaya çalışıyorum. Hazırlanmam çok uzun sürmedi. Beğendiyseniz ne güzel, ben de kendimi iyi hissediyorum." dedi.

Gece hakkında da konuşan Dere, "Birlikte bir yola çıktık. Güzel olacak. Seyirci olarak da mutluyum alternatif artıyor. Oyuncu olarak da ayrıca mutluyum. Oynayabileceğimiz senaryo çeşitliliği fazla olacak." ifadelerini kullandı.