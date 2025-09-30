Ünlüleri buluşturan etkinlik

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Modacı Ece Nayman ile ressam Şahin Demir'in birlikte çalıştığı resim sergisi DG Art Gallery & Projects'de sergilenmeye başladı. Sergiye; Emre Altuğ, Şevval Şahin ve Bülent Serttaş gibi ünlü isimler katıldı.

Bülent Serttaş ve Arzu Gündoğdu

"YATIRIM DEĞİL BAKIM AMAÇLI ALIYORUM"

Emre Altuğ, kamera karşısına Ace Nayman, Şahin Demir ve sanat danışmanı Arzu Gündoğdu'yla geçti. Altuğ, gazetecilerin, "Tablo koleksiyonunuz var mı? Bazı sanatçılar yatırım amaçlı değerlendiriyor" sorusuna; "Kendi çapımda ufak koleksiyonum var. Ben bakma ve izlemek amaçlı alıyorum. Şahin'in değerli iki eserine sahibim. Eminim fiyatları çok artmıştır ama beni ilgilendirmiyor. Ben baktığım zaman onlara bambaşka duygular yaşıyorum. Onun gibi çok değerli iki ustanın da tablosu var. Onlara bakarken mutlu oluyorum" yanıtını verdi.

Arzu Gündoğdu, Şahin Demir, Emre altuğ ve Ece Nayman

Emre Altuğ, yaz sezonu hakkında ise "Yoğun konser turnesi vardı. Onun dışında kalan tüm zamanı çocuklarla geçirdim. Bu senenin en önemli aktivitesi jetsurf oldu. Hepimiz tutkuyla bağlandık. Hızımızı alamadık İstanbul'da hafta sonları Yeşilköy'de yapmaya devam ediyoruz. Ben biraz üşüttüm. Ufak oğlan ateşler içinde yatıyor" diye konuştu.

Şevval Şahin, "Son iki yıldır sergilere merakım başladı. Eskiden çok yoktu" dedi. Geçtiğimiz günlerde bindiği araçta Ticaret Bakanlığı'nın "Resmi hizmete mahsustur" yazısının yasa dışı kullanıldığı açıklanarak inceleme başlatılmasına model, "Güzel sergiyi konuşalım" diyerek, cevap vermedi. Şevval Şahin