Ünlülerden rezalete tepki: Bu nasıl bir vahşet?
Metin Şenay'ın, İstanbul Bağcılar'daki dükkânında bulunan ses yalıtımlı bir odada yıllarca çocuklara istismarda bulunmasının ortaya çıkmasının ardından Türkiye ayağa kalktı. Çok sayıda ünlü isim de tepkisini; "Bu nasıl bir vahşet?" diyerek dile getirdi
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FİLİZ AKIN
Bunu böyle organize eden biri insan olabilir mi! Gözyaşları içindeyim.
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NEBAHAT ÇEHRE
Bugün duyduğum tek duygu utanç... Çocukların sesi duyulmasın diye odayı süngerle kaplamış!
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DOĞA RUTKAY
Çocuk susmaz. Çocuk anlatır ama beyanı ciddiye alınmalı. Yeter artık! Büyük cezalar istiyoruz.
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EBRU GÜNDEŞ
15 yıldır nasıl ortaya çıkmaz, bu nasıl bir vahşet? Okurken dayanamadığımız bu acı, kaç çocuğu kurban etti? Hangi ceza bunun bedelini ödetebilir?
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ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ
7 Mayıs İstanbul Bakırköy Adliyesi saat: 13.30... O günü çocukların için takvime yaz.
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BURCU KARA
Nasıl ortaya çıkmaz bunca yıl? O çocuklar bununla nasıl yaşadı yıllardır, nasıl taşıdılar bu yükü küçük kalplerinde? Çocuk istismarı dünyanın en ürkütücü suçu! En affedilemez konusu!
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HADİSE
Bu sapıkları, katilleri ‘Bana bir şey olmaz’ kafasından çıkarıp gereken cezaları verdiğimiz zaman başarmış olacağız. En ağır cezayı almasını istiyorum.
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TANYELİ
İnsanın ruhunu karartan bu iblisler nefes almasınlar.
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BEKİR AKSOY
Nasıl bir mahlukat çocuklara böyle bir şey yaşatabilir? Bunun hükmü çok ama çok sert olmalıdır.
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SEVİNÇ ERBULAK
İddialar kan donduruyor. Koca bir mahalle sessiz kalmış gibi görünüyor. Sapık herif hakkında bir sene önceki yorumlarda ‘Oradan su almayın, içeride yalıtımlı bir odası var, çocukları taciz ediyor’ yazılmış çok kez. Mahalleli, eş dost hepsini sorgulamaları lazım.
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ENİS ARIKAN
Tecavüzcü yine serbest kalmasın, yasalar çocukları korusun!