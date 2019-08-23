Kırıkkale'de, eski eşi Fedai Baran (43) tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un (38),ölmeden önce olay yerinde çekilen son görüntüsü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntüde Emine Bulut'un, "Ben ölmek istemiyorum" feryadı ile o an yanında bulunan 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin "Anne lütfen ölme" diyerek ağlaması yürekleri dağladı. Olayla ilgili futbol kulüpleri, siyasiler ve ünlü isimlerden konuyla ilgili tepki yağdı. Ünlü isimler tepkilerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi. İşte ünlülerden Emine Bulut paylaşımları...