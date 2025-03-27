Ünlülerden Dünya Tiyatro Günü mesajı

Ali Sunal: Dünya Tiyatrolar Günümüz kutlu olsun! Bugün, Ezo Sunal Çocuk Atölyesi öğrencileriyle bu güzel ve anlamlı günü kutladık. Fotoğrafa yakından bakınca, sevgili Haluk Bilginer ile kafa kafaya vermişiz.

REKLAM advertisement1 Doğa Rutkay Kamal: Derdini, kavgasını, sözünü, fikrini mesleğiyle anlatan başta babam olmak üzere tüm ustalarımın, hocalarımın ve meslektaşlarımın Dünya Tiyatrolar Günü kutlu olsun.

Rüştü Onur Atilla: Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun. Tiyatro... Sen de olmasan...

Şebnem Bozoklu: 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun.

REKLAM Celil Nalçakan: Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun.

Dilan Çiçek Deniz: Tiyatro, insana haksızlığı da, adaletsizliği de, iyiliği de anlatır. Tüm emek verenlerin Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun.

Neslihan Yeldan: Tiyatro sahnesine çıktığımız her an karanlığın aydınlık olduğu zamanlardır. Dünya Tiyatro Günümüz kutlu olsun.

Bekir Aksoy: Bütün dünya bir sahnedir ve kadın erkek herkes birer oyuncu, sıraları geldikçe ya girerler ya çıkarlar..." Rollerin bizi ele geçirdiği dünyamızda, maskelerinden arınmış insanlar çıksın karşınıza. Tiyatro ile daha iyi birer insan olan, ama tiyatro oyunu oynarken kendini dev aynasında gören kötü oyuncu ve insanlardan uzaklaşan bir tiyatro sevdalısı olmayı dileyerek, hepimizin 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutluyorum.

Melek Baykal

Nevra Serezli

Itır Esen

Cem Davran

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Işıl Yücesoy

Oktay Kaynarca

Duygu Sarışın