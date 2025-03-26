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        Haberler Magazin Ünlülerden Berkay Gezgin paylaşımı

        Ünlülerden Berkay Gezgin paylaşımı

        CHP'nin Saraçhane'deki protesto gösterilerine katılan, 2019 yerel seçimlerinde; "Her şey çok güzel olacak" diyerek tanınan üniversite öğrencisi Berkay Gezgin tutuklandı. Bunun üzerine bazı ünlü isimler Berkay Gezgin için sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 10:23 Güncelleme: 26.03.2025 - 10:23
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        Ünlülerden Berkay Gezgin paylaşımı
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        2019'da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlık seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun sloganı haline gelen "Her şey çok güzel olacak" diyen Berkay Gezgin, dün Saraçhane'de katıldığı eylemler sırasında gözaltına alınmıştı.Avukatı Cemil Çiçek, Berkay Gezgin'in tutuklandığını duyurmasının ardından bazı ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

        Begüm Akkaya: Pırıl pırıl Berkay Gezgin tutuklandı.

        Farah Zeynep Abdullah: Her şey elbet güzel olacak Berkay.

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        Sunay Akın: Niceleri sessiz kalırken o çocuk, Berkay Gezgin; "Her şey çok güzel olacak" sözünün arkasında durduğu, adaleti ve demokrasiyi savunduğu için tutuklandı! Asla yalnız değilsin Berkay, asla... Her şey çok güzel olacak…

        Giray Altınok

        Aslıhan Gürbüz

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        #Berkay Gezgin
        #Farah Zeynep Abdullah
        #Giray Altınok
        #aslıhan gürbüz
        #ünlüler

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