Ünlülerden Berkay Gezgin paylaşımı

2019'da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlık seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun sloganı haline gelen "Her şey çok güzel olacak" diyen Berkay Gezgin, dün Saraçhane'de katıldığı eylemler sırasında gözaltına alınmıştı.Avukatı Cemil Çiçek, Berkay Gezgin'in tutuklandığını duyurmasının ardından bazı ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Begüm Akkaya: Pırıl pırıl Berkay Gezgin tutuklandı.

REKLAM advertisement1

Farah Zeynep Abdullah: Her şey elbet güzel olacak Berkay.

REKLAM

Sunay Akın: Niceleri sessiz kalırken o çocuk, Berkay Gezgin; "Her şey çok güzel olacak" sözünün arkasında durduğu, adaleti ve demokrasiyi savunduğu için tutuklandı! Asla yalnız değilsin Berkay, asla... Her şey çok güzel olacak…

Giray Altınok

Aslıhan Gürbüz