DOĞA RUTKAY KAMAL



Bizler boş işlerle uğraşmaya devam edelim...

Hayat en zor, en acı yerinden yine kendini göstersin.

Savaşa karşı olmakla birlikte; ülkemiz açısından gelinen noktanın ne olduğunun farkındayım.

Tek söyleyebileceğim dualarım oraya giden askerlerimizle.

Sağ salim ülkenize dönün.

Gözünüden bir damla yaş akmasın.

Ana ocağına ateş düşmesin.

Tüm dualarımız sizinle kahraman askerlerimiz.

Allaha emanet olun