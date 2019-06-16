Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları

SİMGE SAĞIN



Canım babam, bu fotoğrafı çektirirken bilseydim gideceğini sana kim bilir nasıl sarılırdım? Sen bana çok iyi bir baba oldun, umarım ben de sana iyi bir evlat olabilmişimdir... Gittiğinden beri ben çok değiştim biliyor musun? Senden başka kimseye güvenemiyorum... Sabahları göğsümde bir ağrı... Geçer zannediyorum, geçmiyor... Babalığını, Beşiktaş maçlarını, mangallarımızı, sohbetlerimizi, gülüşünü, sesini özlüyorum... Seni herşeyden çok seviyorum. Ne olur bu gece rüyama gir de birazcık hasret giderelim seninle. Biliyorum hep yanımdasın şu an olduğu gibi... Seni nasıl özlediğimi bir bilsen.... Bana öğrettiğin her şey için teşekkür ederim. Babalar Günün kutlu olsun, canım babam benim...