Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ünlülerden Anneler Günü mesajı; Yılmaz Erdoğan, Hülya Koçyiğit, Demet Akbağ, Yasemin Sakallıoğlu, Gonca Vuslateri... - Günün magazin haberleri

        Ünlülerden Anneler Günü mesajı

        Ünlü isimler, annelerinin ve tüm annelerin Anneler Günü'nü en anlamlı fotoğraf ve mesajlarla sosyal medya hesaplarından kutladı. İşte ünlü isimlerin Anneler Günü mesajları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2024 - 11:23 Güncelleme: 12.05.2024 - 13:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1
        • 2

          HÜLYA KOÇYİĞİT

          Bugün, Anneler Günü... Anne; sevginin en saf halini yaşatandır. En iyi arkadaştır, güvendir, merhamettir, kalpten hissedendir, ileriyi görendir. En güzel, en özel limandır, en büyük güçtür.
          Bu duyguyu tatma şansı yakalayan, yüreğinde annelik duygusunu taşıyan, kendi doğurmasa da annelik yapan ve evlatlarını kaybetmiş tüm kadınların Anneler Günü’nü kutluyorum. Annesini toprağa vermiş evlatlarımızı ise anne yüreğimle kucaklıyorum.

        • 3

          FİLİZ AKIN

          Aslında bugün keyfim yok. Kendi de çok güzel bir anne olan bir akrabanın önemli bir sağlık haberiyle ilgili olumlu beklentideyim. Beni anne olarak seçen canım oğluma ve canım kızlarıma çok teşekkür ederim. Bugün Anneler Günü.

        • 4

          NİLÜFER YUMLU
          Bugün bir kez daha annemi derin sevgi ve hasretle anarken, bana annelik duygusunu yaşatan canım kızımın ve bütün annelerimizin anneler gününü kutlar, büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öperim. Anneler günümüz kutlu olsun

        • 5

          YILMAZ ERDOĞAN

          Her cümlesinde bizlere ayrı bir film heyecanı yaşatan tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

        • 6

          CEM DAVRAN
          Elli küsur yıl önce, yer Dr.Tevfik Sağlam İlkokulu bahçesi... Arkada Kasımpaşa Lisesi, en arkada Haliç ve çevresi. Ablamın öğretmeni Işıl hanım ve beni sarıp sarmalayan annem. O zamanlar öğretmenlerimiz de anne - baba gibiydi, bunu söylemeliyim. Canım annem, bildiğiniz meleklerdendi, huzur içinde uyuyordur inşallah. Dua ettim bütün yitirdiğimiz anneler için. Mekânları cennet olsun.

        • 7

          DEMET AKBAĞ

          Başta Zübeyde Hanım'ın sonra bu ülkenin şahane evlatlarını yetiştiren tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun.

        • 8

          ALİ SUNAL
          Anneler Günün kutlu olsun.

        • 9

          KEREM ALIŞIK

          Kalbimizin üstüne öbek öbek güller bırakır annelerimiz. Hiç diken batmasın hep gülüversin anne kokan çiçeklerimiz. Karşısında annesi varsa oturduğu yer cennettir insana. Kutlu olsun Anneler Günü'müz.

        • 10

          İBRAHİM BÜYÜKAK

          Canım annem.

        • 11

          GONCA VUSLATERİ

          Anneliğimin ilk günlerinden bu fotoğraf... Son günü de hiç olmayan bir yolculuk... Anneler Günü'müz kutlu olsun. Bu muhteşem duygu için Asya’ya ve babasına çok teşekkür ederim. Bu kadar çok fotoğraf çekimi yaptım. Yıllar sonra ilk kez bir fotoğrafımı çok beğendim. Çünkü gerçek. Çünkü o yorgun ama mutlu bakan kadını ben tanıyorum.

        • 12

          KAAN URGANCIOĞLU

          İlk Anneler Günün kutlu olsun sevgilim.

        • 13

          MERVE DİZDAR

          Ezgi mola Anneler Günü'n kutlu olsun. Güzel anne, ilkini ben kutlayayım sonralarını Can...

        • 14

          YASEMİN SAKALLIOĞLU

          Annelik bir kadının ömrüne yazılmış borç gibi... Güzelliğinden, sabrından, dişiliğinden çalmışları sanki... Bu öyle bir gelgit ki bir yanı aynaya bakmayı bile unutuyorken diğer yanı yüzüne bakan küçük bir yüze ayna tutuyor sanki... Anne; 4 harf 1 kelime daha bir cümle bile olmamışken ne çok yer kalıyor değil mi?
          Tüm annelerin, annesini özleyenlerin, anne gibi hissedenlerin haklı günü kutlu olsun. Bazılarını duyduğu özlemden kucaklıyorum.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şiddet sürüyor! Sedyeden kalkıp doktora saldırdı
        Şiddet sürüyor! Sedyeden kalkıp doktora saldırdı
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Edirne'de "tiny house" yasağı
        Edirne'de "tiny house" yasağı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'in ziyareti öncesinde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'in ziyareti öncesinde konuştu
        Kıbrıs'ta askerdeyken firar etti! Esrarengiz bir cinayete kurban gitti
        Kıbrıs'ta askerdeyken firar etti! Esrarengiz bir cinayete kurban gitti
        Ya tamam ya devam!
        Ya tamam ya devam!
        Bu bölgelere dikkat! Kritik yağış uyarısı
        Bu bölgelere dikkat! Kritik yağış uyarısı
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Hayatı 'Plajda' değişti
        En çok kimle zaman geçiriyorsunuz?
        En çok kimle zaman geçiriyorsunuz?
        Eurovision'u kazanan ülke belli oldu
        Eurovision'u kazanan ülke belli oldu
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Demiral'dan Fenerbahçe itirafı!
        Demiral'dan Fenerbahçe itirafı!
        "ABD'den İsrail'e hassas istihbarat vaadi"
        "ABD'den İsrail'e hassas istihbarat vaadi"
        Habertürk Anasayfa