YONCA EVCİMİK

Hem özel hem profesyonel hayatında zorluklarla karşılaştığında, her birini tek başına göğüsleyip, kendi yolunda boyun eğmeden bildiği gibi devam etmiş bir kadınım.

Çalışan, üreten, fikrini söylemekten çekinmeyen tüm kadınlara kocaman bir alkış... Atılan sloglanlar, Kadınlar Günü temalı projeler ve diğer çalışmalar o an için etkili olsa da ertesi gün çıkan şiddet haberleri, can kayıpları, haksızlıklar ve eşitsizlikler bu coşkuyu silip, süpürüyor.

Biz kadınlar her zaman dayanışmanın kendi aramızdaki farklı görüşlere rağmen sarıp sarmalanmış bir güç birliğinin peşinde olmalıyız. Şiddetin her türlüsünün son bulması dileğiyle...