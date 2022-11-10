PELİN ÖZTEKİN

Maalesef az bilinen ancak çok önemli bir detayı hatırlatmak isterim. Ülkemizde tüm saygı duruşları 1 dakika iken, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşu tam 2 daikadır. Bunun sebebi Ata'mızın en büyük Türk olmasıdır...