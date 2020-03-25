25 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bir asırlık deneyimini "Nice Sağlıklı Nesillere" sloganıyla kutlayan Yeşilay’a ünlü oyuncu, müzisyen, sporcu ve ekran yüzlerinden tebrik ve destek mesajları geldi.
Yeşilay Dergisi’nin kurumun 100. kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan sayısında Ceyda Düvenci, Engin Hepileri, Özgün, Dilara Koçak, Ayşe Tolga, Çağla Kubatbaşta olmak üzere pek çok ismin destek mesajı yayımlandı.
ÜNLÜLERİN YEŞİLAY MESAJLARI
Ceyda Düvenci: Yeşilaylı olmak, sağlık demek benim için. Yeşilay’ı 100. yılında tebrik ediyorum. 100 yıldır verdikleri emek, çaba ve insanlara iyi gelme tutkusu ve görev bilinciyle çalıştıkları için kutluyorum. Her şeyden önce bir anne olarak, bir birey olarak çok teşekkür ediyorum. Nice 100 yıllara...
Özgün: Özellikle çocuklarımızın ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmaları adına var gücüyle çalışan Yeşilay’ı canı gönülden destekliyorum.
Son yıllarda çok artan ve kullanım yaşı maalesef gitgide düşen uyuşturucu kullanımı hakkında gençlerimizin ve çocuklarımızın bilinçlenmesinde Yeşilay’ın büyük rolü ve çabaları var. Bu yüzden Yeşilay’a çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar.
Engin Hepileri: Bağımlılıktan kurtulmak önce insanın kendi öz saygısını yerine getirir. 100 yıldır kendi öz saygımızı bize hatırlatan Yeşilay’ın hem toplumun hem de bireylerin geleceğine daha sağlıklı nesiller yetiştirmek için attığı adımların çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Dilara Koçak: Bize verilen en büyük hediye sağlığımız, Yeşilay, kendi elimizle bu hediyeye kötülük yapmamıza engel olmaya çalışan bir kalkan. Yeşilay sadece sizin için var, ne kendi doğanıza ne de doğamıza zarar vermeyin.
Ayşe Tolga: Yeşilay toplumsal boyutta misyon ve felsefesiyle zararlı alışkanlıklardan toplumumuzu ve insanımızı koruma misyonunda ülkemizin en köklü kuruluşudur. Yeşilay ruhu, benim için bu demek. Nice senelere...
Çağla Kubat: Kaliteli bir yaşam ve sağlıklı bir nesil için zararlı alışkanlıklarla mücadele eden Yeşilay’ın 100. yılını kutlarım.
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