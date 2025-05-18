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        Haberler Magazin Ünlüler, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı - Magazin haberleri

        Ünlüler, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı

        Galatasaray, 2024- 2025 sezonunda şampiyon olarak taraftarlarını mutlu etti. Galatasaraylı ünlü isimler de mutluluklarını paylaştı

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        Habertürk
        Giriş: 18.05.2025 - 21:40 Güncelleme: 18.05.2025 - 23:00
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        Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar
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        Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, 36'nci haftada evinde Kayserispor'u 3-0 yenerek ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Galatasaray, ligde üst üste üçüncü, toplamda ise 25'inci şampiyonluğuna ulaştı ve 5'inci yıldızı taktı. Galatasaray'ın şampiyonluğu, ünlü taraftarları arasında da büyük bir coşkuya neden oldu ve sosyal medyada mutluluklarını paylaştılar

        Doğa Rutkay Kamal

        İbrahim Büyükak

        Şahan Gökbakar

        Sinan Tuzcu

        Umut Oğuz

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        Serkay Tütüncü

        İpek Yazıcı

        Berkay Şahin

        Şebnem Bozoklu

        Burak Dakak

        Bülent Polat

        Yasemin Sakallıoğlu

        Seçkin Özdemir

        Emre Altuğ

        Berk Atan

        Devrim Özkan

        Mahsun Kırmızıgül

        İrem Derici

        Kenan Doğulu

        Rüştü Onur Atilla

        Eda Ece

        Tolga Çevik

        Burcu Özberk

        Anıl Altan

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