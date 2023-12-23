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        Haberler Magazin Ünlüler AVM'de: Çağla Şıkel, Murat Cemcir, Burcu Biricik ve Hande Ataizi... - Magazin haberleri

        Ünlüler AVM'de

        Çağla Şıkel, Murat Cemcir, Burcu Biricik ve Hande Ataizi, bir alışveriş merkezinde görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2023 - 18:27 Güncelleme: 23.12.2023 - 18:27
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        • 1

          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz haberine göre; Çağla Şıkel, geçtiğimiz gün küçük oğlu Uzay ile birlikte objektiflere yansıdı. Ünlü manken, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp oğlu Uzay ile birlikte objektiflere poz verdi. Çağla Şıkel, yanına gelen sevenlerini de kırmayıp onlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

        • 2

          Burcu Biricik ise eşi Emre Yetkin ile birlikte objektiflere yansıdı. ‘Aile Yalanları’ adlı tiyatro oyununun prömiyerini izlemeye gelen çift, neşeli ve sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. Şu sıralar sadece dinlenip sosyalleştiğini dile getiren Burcu Biricik'in eşi Emre Yetkin ile uyumu dikkat çekti.

        • 3

          ‘Bihter’ filminde ‘Firdevs Yöreoğlu’ karakterine can veren Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu ile birlikte görüntülendi. Çift, ‘Aile Yalanları’ adlı tiyatro oyununun prömiyerini izlemeye geldi.

        • 4

          Oyuncu Murat Cemcir, tek başına geldiği AVM’de uzun süre alışveriş yapıp yeni sezon ürünlerini inceledi. Alışveriş sonrası çıkışa yönelen Murat Cemcir, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi.

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