Burcu Biricik ise eşi Emre Yetkin ile birlikte objektiflere yansıdı. ‘Aile Yalanları’ adlı tiyatro oyununun prömiyerini izlemeye gelen çift, neşeli ve sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. Şu sıralar sadece dinlenip sosyalleştiğini dile getiren Burcu Biricik'in eşi Emre Yetkin ile uyumu dikkat çekti.