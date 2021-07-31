Türkiye’de 48 saatte 21 ilde 44 ayrı noktada orman yangını meydana geldi. Bu yangınların 23’ü kontrol altına alınırken Muğla, Aydın, Antalya, Karaman, Kütahya, Mersin, Adana, Osmaniye ve Kayseri’deki 21 farklı alanda yangın devam ediyor. Devam eden yangınlarda en ağır tahribat Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana geldi.
ALEVLERİN IŞIĞINDA AKŞAM YEMEĞİ
Tatil bölgelerindeki ormanlardan alevler yükselirken, sahildeki bazı turistlerin hiçbir şey olmamış gibi akşam yemeği yemeleri tepkilere yol açtı. Semip Kaplanoğlu da söz konusu tabloya tepki gösterdi. Kaplanoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü 'Afiyet olsun' notunu düşmekle yetindi.
"YEMEK YEMELERİ DOĞAL"
Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları da fotoğraftakilerin sadece yemek yediklearini, bunun doğal olduğunu belirterek asıl eleştirilmesi gereken noktanın yangındaki ihmaller olduğunun altını çizdi.
YERLİ VE YABANCI BİRÇOK ÖDÜLÜ BULUNUYOR
Senaryo yazarı, yönetmen, yapımcı ve yazar Semih Kaplanoğlu'nun şimdiye kadar yerli ve yabancı birçok ödülü bulunuyor.
2001 Ankara Uluslararası Film Festivali - "En İyi Film", Herkes Kendi Evinde.
2001 Uluslararası İstanbul Film Festivali - "En İyi Türk Filmi", Herkes Kendi Evinde (Dar Alanda Kısa Paslaşmalar ile birlikte).
2002 Singapur Uluslararası Film Festivali - "En İyi Yönetmen dalında Gümüş Ekran Ödülü", Herkes Kendi Evinde.
2005 Uluslararası İstanbul Film Festivali - FIPRESCI Ödülü, Meleğin Düşüşü.
2005 Nantes Üç Kıta Festivali - "Altın Balon Ödülü", Meleğin Düşüşü.
2006 Nuremberg Film Festivali "Türkiye-Almanya" - "Genç Sinemacılar Ödülü", Meleğin Düşüşü.
2007 Valdivia Uluslararası Film Festivali - "En İyi Yönetmen", Yumurta
2007 Altın Portakal Film Festivali - "En İyi Film", "En İyi Senaryo", "En İyi Film", "NETPAC Jürisi Ödülü", Yumurta.
2007 Bangkok Dünya Film Festivali - "En İyi Yönetmen", Yumurta.
2008 Uluslararası Fajr Film Festivali - Crystal Simorgh for Best Director (for Egg)
2008 Uluslararası İstanbul Film Festivali - "Altın Lale Ödülü", Yumurta.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!