Türkiye’de 48 saatte 21 ilde 44 ayrı noktada orman yangını meydana geldi. Bu yangınların 23’ü kontrol altına alınırken Muğla, Aydın, Antalya, Karaman, Kütahya, Mersin, Adana, Osmaniye ve Kayseri’deki 21 farklı alanda yangın devam ediyor. Devam eden yangınlarda en ağır tahribat Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana geldi.

ALEVLERİN IŞIĞINDA AKŞAM YEMEĞİ

Tatil bölgelerindeki ormanlardan alevler yükselirken, sahildeki bazı turistlerin hiçbir şey olmamış gibi akşam yemeği yemeleri tepkilere yol açtı. Semip Kaplanoğlu da söz konusu tabloya tepki gösterdi. Kaplanoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü 'Afiyet olsun' notunu düşmekle yetindi.



"YEMEK YEMELERİ DOĞAL"

Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları da fotoğraftakilerin sadece yemek yediklearini, bunun doğal olduğunu belirterek asıl eleştirilmesi gereken noktanın yangındaki ihmaller olduğunun altını çizdi.

