Ünlü tasarımcı yaşı ve fiziğiyle herkesi şaşırtıyor

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New York'ta Çinli bir göçmen ailenin çocuğu olan Vera Ellen Wang, dünyaca ünlü bir tasarımcı.

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Bu zamana kadar ünlülere birçok gelinlik ve gece kıyafeti tasarladı.

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Wang, sadece başarılı tasarımlarıyla değil aynı zamanda yaşı ve enerjisiyle de şaşırtıyor!

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Vera, 27 Haziran 1949 yılında doğdu. Evet, kendisi tam 74 yaşında!

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Enerjisi, tarzı ve genç gösteren yapısıyla ona 74 demek oldukça zor. Vera'nın "ikonik" olarak adlandırılmasındaki en büyük etken de zaten gelenekselliğe meydan okuması.

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Fiziğiyle de kendine hayran bırakan tasarımcının sırrı ise sağlıklı beslenme ve spor.

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Tabii, tüm bunların yanında Vera genetik olarak da şanslı olduğunu belirtiyor.

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