Mehmet Ali Erbil'in kızından zamanda yolculuk! Yasmin Erbil'in çocukluk fotoğrafları beğeni yağmuruna tutuldu!
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve ünlü oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil magazin dünyasında sık sık adından söz ettiriyor. Survivor 2021 yarışmacısı Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan Erbil, iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü şovmenin kızı sosyal medya hesabı üzerinden çocukluk fotoğraflarını paylaştı. Erbil'in çocukluk hali beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Yasmin Erbil'in çocukluk fotoğrafları...
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.
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İddialı pozları ile adından söz ettiren Erbil, 2 Aralık 1955 tarihinde ünlü oyuncu Nergis Kumbasar ile ünlü şovmenin kızı olarak dünyaya geldi.
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Bir dönem magazin programı sunuculuğu yapan Erbil, FOX TV erkanlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde de Canan karakterine hayat verdi.
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Survivor 2021 yarışmacısı Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan ünlü isim iddialı paylaşımlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.
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Instagram'da 318 bin takipçisi bulunan Yasmin Erbil, çocukluk fotoğraflarıyla gündeme geldi.
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Erbil'in çocukluk fotoğrafları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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İşte Yasmin Erbil'in çocukluk fotoğrafları...
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