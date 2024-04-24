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        Haberler Müzik Ünlü şarkıcıların verdikleri 23 Nisan konserleri

        Ünlü şarkıcıların verdikleri 23 Nisan konserleri

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ünlü şarkıcıların verdikleri konserlerle de coşkuyla kutlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 12:04 Güncelleme: 24.04.2024 - 12:54
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        • 1

          23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında şarkıcı Nil Karaibrahimgil, Bursalı çocuklara buluştu. Merinos Parkı'nda gerçekleştirilen organizasyonda, başta çocuklar olmak üzere çok sayıda vatandaş konser alanını doldurdu.

        • 2

          Şarkıcı Mert Demir, Aydın'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne aldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen konserde Mert Demir sevilen parçalarını seslendirdi. Demir, kendisini dinlemek için gelenlerin bayramını kutladı. Alanı dolduran vatandaşlar, konser boyunca Demir'in şarkılarına eşlik etti.

        • 3

          Çekmeköy Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinliklerin finali ünlü pop sanatçısı Aydilge konseriyle yapıldı. 7'den 70'e binlerce Çekmeköylünün katıldığı konsere coşku ve heyecan hakimdi. Vatandaşların doyasıya eğlendiği konserde Aydilge sevilen şarkılarını coşkuyla seslendirdi.

        • 4

          Irmak Arıcı, Avcılar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte konser verdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

          Fotoğraflar: İHA, AA

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