Ünlü oyuncu Salma Hayek: Para kazanma baskısı hissediyorum
Kişisel serveti 34,8 milyar dolar olan iş insanı François-Henri Pinault ile evli olan Salma Hayek, eşiyle bütçelerini ayırdıklarını söylerken, üzerinde para kazanma baskısı hissettiğini itiraf etti
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Hollywood'un ünlü Meksikalı oyuncusu Salma Hayek, mali durumuyla ilgili konuşurken belli bir miktar para kazanma konusunda baskı hissettiğini anlattı.
Film endüstrisinde uzun ve başarılı bir kariyere sahip olan 58 yaşındaki ünlü oyuncu, 200 milyon dolarlık servetine rağmen para kazanma baskısı yaşadığını itiraf etti.
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62 yaşındaki Fransız milyarder François-Henri Pinault ile evli olan Salma Hayek, Wall Street Journal'a verdiği röportajda; "Hayatımın ve kendimin birçok yönünü destekliyorum. Belli bir miktar para kazanma baskısı var ve bunu seviyorum. Artık karar verdim, daha fazla kazanmak istiyorum" diye konuştu.
34,8 milyar dolarlık servetin sahibi olan eşi François-Henri Pinault ile mali işlerini ayrı tutmayı tercih ettiklerini söyleyen Salma Hayek, eşiyle aralarında varlıkları bölen bir evlilik öncesi anlaşması olmadığını belirtti.
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François-Henri Pinault ile 2007'de nişanlanan ve aynı yıl kızını dünyaya getiren Salma Hayek, ünlü iş insanıyla 2009'un Sevgililer Günü'nde evlendi.
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Salma Hayek, Meksika'nın Coatzacoalcos kentinde varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi ve 12 yaşındayken New Orleans'taki Katolik bir yatılı okula kaydedildi. Hayatına ABD'de devam eden Hayek ünlü bir oyuncu oldu.
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Ünlü yıldız, son derece zengin Pinault ailesine girdiğinde diğer zengin insanların onunla arkadaşlık kurmak istemesine şaşırdığını söyledi.
Salma Hayek; "Bana göre, çok paraya sahip olmanın heyecanı, parayı düşünmek zorunda kalmamamdı. İnsanların benimle konuşmak istediği tek şeyin para olduğu ortaya çıktı" ifadesini kullandı.
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Ünlü oyuncu; "Arkadaş bile olmayan yabancılar bana geliyor, onlar da zengin oldukları için arkadaş olmamız gerektiğini düşünüyorlar" dedi.
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