EMRE AYDIN
Geçmiş yıllardaki bayram anılarından bahseden Emre Aydın, en kıymetli fotoğaflarından birini paylaşarak şu sözleri kullandı:
Fotoğraftakiler babaannem ve dedem... Mekanları cennet olsun. Fotoğraf da Manavgat'ta çekildi. Eski bayramlarda en keyif aldığı şey kuzenlerimle o zeytin ağaçlarının altında top oynamaktı. Güzel günlerdi.
AYDİLGE
Bayram anılarından bahsederken hüzünlenen şarkıcı Aydilge, eski günlerden şu şekilde bahsetti:
Bayramların özel olduğunu hissetmemiz için hepimiz ailece toplanır ve çok şık giyinirdik. Ben de kendimi prenses gibi hissetmeye bayılırdım. Ailenin sürekli dans edip şarkı söyleyen cimcimesi olduğum için tuvaletler, gelinlikler, tüllü elbiseler en sevdiğim tarzdı.
Bu resimde de yine bir bayram gününde annemin aldığı gelinliği giyip, masal prensesleri gibi gezmeye hazırlanıyorum. Ama ben beyaz atlı prensin kendisini kurtarmasını bekleyen güçsüz prenseslere hiç özenmezdim.
Tuttuğunu koparan, kendi hayallerinin peşinden koşan, güçlü kızların hikayelerini anlatırdı annem bana. Ama güçlü kızlar 'süs sevmez' diye bir şey yok. Hem süslü hem güçlüyüm. Gerçekten evlendiğim gün düğünümde de o yüzden çocukluk hayalimdeki gibi süslü bir gelinlik diktirdim.
TUNA VELİBAŞOĞLU
Seksendört grubunun eski vokalisti, müzisyen Tuna Velibaşoğlu, eski bayramlarla ilgili hafızasına kazınan tek şeyin tüm ailenin bir arada olmasının kendisine verdiği hazzın olduğunu söylüyor.
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