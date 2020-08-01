Bu resimde de yine bir bayram gününde annemin aldığı gelinliği giyip, masal prensesleri gibi gezmeye hazırlanıyorum. Ama ben beyaz atlı prensin kendisini kurtarmasını bekleyen güçsüz prenseslere hiç özenmezdim.

Tuttuğunu koparan, kendi hayallerinin peşinden koşan, güçlü kızların hikayelerini anlatırdı annem bana. Ama güçlü kızlar 'süs sevmez' diye bir şey yok. Hem süslü hem güçlüyüm. Gerçekten evlendiğim gün düğünümde de o yüzden çocukluk hayalimdeki gibi süslü bir gelinlik diktirdim.