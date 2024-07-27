Ünlü isimlerden sevgili paylaşım günü
Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından sevgililerini paylaşarak dikkat çekti. Kimi; yıl dönümünü kutlarken, kimi ayrılık iddialarına yanıt verdi. Kimi ise aşka gelip sevgilisiyle paylaşımda bulundu
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Dilan Çiçek Deniz ile Sinan Çetin’in oyuncu ve yönetmen oğlu Rafael Cemo Çetin, 3 aydır aşk yaşıyor. Çetin, sevgilisiyle birlikte çektirdiği bir fotoğrafı ilk kez sosyal medya hesabında paylaşarak aşka geldi.
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Bir süredir Eda Gürkaynak ile beraber olan Birkan Sokullu ise sevgilisiyle yıl dönümünü kutladı. Sokullu, birlikte oldukları bir fotoğrafı yayımlayıp; "Mutlı yıl dönümleri bebeğim" notunu düştü.