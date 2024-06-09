Ünlü isimlerden, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki

Ali Sürmeli, de festivale katıldığı için mutlu olduğunu belirtti. Davetin televizyon izlerken geldiğini ve o sırada "Filistin için ne yapabilirim" diye düşündüğünü anlatan Sürmeli, Filistinliler için dua ettiğini belirtti. Mardin'in Gazze'ye yakın bir yer olduğunu söyleyen Sürmeli, "Onun için koşa koşa geldim Mardin'e, buradan sesimiz daha yakındır. Hiçbir şey yapamam demek hoş bir şey değil. Avucumuzu açıp Yaradan'a 'O lanetli ırka, ebabil kuşlarını gönder yarabbi.' diyebiliriz en azından." ifadelerini kullandı.