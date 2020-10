Ünlü isimlerden 'Hatay' tepkisi

MUSTAFA CECELİ

Terörist köpekler; her zaman kalleştiniz, her zaman şerefsizdiniz ve her zaman da korkaktınız. Hep tuzak kurdunuz, hep masumları öldürdünüz... Şimdi de ormanları ve içindeki canlıları katlediyorsunuz. Evet, ateşin çocuklarısınız ve cehennem ateşinde yanacaksınız.