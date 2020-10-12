Ünlü isimlerden 'Hatay' tepkisi

İPEK TUZCUOĞLU

Paylaşımları gördükçe insanın içi acıyor. Buna sebep olan caniler binlerce kişiye çektirdikleri bu çaresizliğin, acının beterini yaşasınlar. İnsanı, doğayı, canlıyı katleden bu zalimlik cezasız kalmamalı. Evsiz, barksız kalmanın ne demek olduğunu yaşamamıza gerek yok. Vicdanı olan herkes kendini hem vatandaşlarımızın, hem de doğada ki canlıların yerine koyup, derin bir acı hissedecektir...