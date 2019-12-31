Ünlü isimlerden yeni yıl mesajları

ŞEVVAL SAM



Her yılbaşında, yıl içinde verdiğimiz zorlu sınavlar için geçmiş yıla saydırıp dururuz. Bu defa gelin hep birlikte, deneyimlediklerimiz için, öğrendiklerimiz ve bizi büyüttüğü için geçmiş yıla bir teşekkür edelim. Korkuları ardımızda bırakmaya, ileriye bakmaya, sağlığımız için bir şeyler yapmaya, sevmek için koşulsuz emek vermeye kararlı olalım. Haydi bu yıl bizim için, farkındalık yılı olsun. Ruhumuzun olgunlaşıp, hafifleyeceği bir yıl, neşeyi, sağlığı, huzuru, güveni ve mutluluğu da beraberinde getirecektir. Hoş geldin 2020...