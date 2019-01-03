Çocuklarının kollarına yaptırdığı dövmenin bu kadar konuşulmasının kendisini şaşırttığını ifade eden Yıldızhan, “Sosyal medyadan yüzlerce mesaj aldım. Aptal aptal şeyler yazan olmuş. Bu kadar dikkat çekeceğini tahmin etmemiştim. Bu bizim şirketimizin amblemi. Burada Yıldızhan’ın 'Y' si var. Çocuklar soy ismimizi yansıttığı için böyle bir şey yapmak istemiş” diye konuştu.