03 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
KERİMCAN DURMAZ SINGLE ÇIKARIYOR
Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Almanya dönüşü Atatürk Havalimanı’nda görüntülendi. Yılbaşına Münih’te DJ performansı sergileyerek girdiğini belirten Kerimcan Durmaz, yeni yılda tek şarkılık bir single çıkaracağını söyledi.
Giydiği siyah kürküyle dikkat çeken Durmaz, kürkünün gerçek olup olmadığının sorulması üzerine, “Gerçek değil” yanıtını verdi. Bülent Ersoy’un, “Sağlığım için hayvan kürkü tercih ediyorum”açıklaması hatırlatılan ünlü fenomen, “Komik bir açıklamaydı. Giyebilir” diye konuştu.
"BİR YERE GİTMİYORUM"
Lige verilen arayı tatil yaparak değerlendiren Trabzonsporlu futbolcu Olcay Şahan, tatil dönüşü Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde görüntülendi. Trabzonspor’da kadro dışı kalan Olcay Şahan, transfer iddialarıyla ilgili olarak, “Bir yere gitmiyorum. Trabzon’dayım. O iş olmayacak” dedi.
Öte yandan, Şahin'in spor giyim tarzı dikkat çekti.
"İSTEDİĞİNİZİ YAZIN!"
Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, önceki akşam yanında esmer bir kadınla Atatürk Havalimanı’nda görüntülendi.
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