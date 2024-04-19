Ünlü etolog Jane Goodall Pera Müzesi'nde

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Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Roots & Shoots Türkiye ve British Council iş birliğiyle dünyaca ünlü etolog Dr. Jane Goodall’ın (PhD, DBE / Jane Goodall Enstitüsü Kurucusu ve Birleşmiş Milletler Barış Elçisi) söyleşisine ev sahipliği yapıyor.

Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Jill Morris’in yapacağı açılış konuşması ile başlayacak etkinlikte, 1960’larda şempanzelerle yaptığı araştırmalarla, insanlığın ’benzersiz’ özellikleri hakkında önceden kabul edilen fikirleri dönüştürerek insanlar ile doğa arasında daha derin bağ kurulmasına öncülük eden, Jane Goodall Enstitüsü Kurucusu ve Birleşmiş Milletler Barış Elçisi Dr. Jane Goodall, ‘Umuda Dair’ başlıklı bir konuşma yaparak hayat hikâyesini, ormandaki yolculuğunu ve bugün yaşadığımız krizler çağında umudu nasıl koruduğunu anlatacak.

3 Nisan’da 90. yaş gününü kutlayan Dr. Goodall, bugün hâlâ doğanın korunması, iklim değişikliğiyle mücadele ve çevresel adaletsizliklerin giderilmesi konularında önemli bir rol oynuyor. Ayrıca, Türkiye dahil 65’ten fazla ülkede Roots & Shoots programı kapsamında çocuklar ve gençlerle buluşuyor. Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek etkinlik ücretsizdir. İngilizce-Türkçe simultane çeviri ve işaret dili çevirisi yapılacaktır. Yerler sınırlıdır ve rezervasyon alınmamaktadır.