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        Haberler Sağlık Ünlü estetikçiden büyük göğüs uyarısı!

        Ünlü estetikçiden büyük göğüs uyarısı!

        Ünlü estetikçi Prof. Dr. Hayati Akbaş, "Ortaya çıkan bu büyük meme, bu ağırlık vücudun dengesini bozar. Vücudun aksını bozar. Kadınlarda büyük göğüsler sırt ağrısı, bel ağrısı, hijyen problemleri, boyun ve bel fıtığı gibi ameliyatlara kadar zaman zaman gidebilen ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 14:57 Güncelleme: 17.02.2024 - 14:57
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        Ünlü estetikçiden büyük göğüs uyarısı!
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        Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Akbaş, kadınlarda ve kız çocuklarında yaşanan göğüs büyüklüğüyle ilgili bilgiler verdi.

        Prof. Dr. Akbaş, "Kız çocuklarında ve kadınlarda bazen meme yapısı bazen normalin çok üzerinde bir gelişim gösterebilir. Bazen olur ki 12 -13 yaşında çocuklarda çok büyük bir meme gelişimi söz konusu olabilir. Sebebi bilinmeyen bir nedenle, hormonal veya başka bir nedenle meme büyüklüğü ortaya çıkmış olabilir. Bu durumda mutlaka tedavi edilmesi gereken bir durum olduğu unutulmamalıdır" dedi.

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        Büyük göğsün vücudun aksını bozduğunu aktaran Akbaş, "Kadınlarda büyük göğüsler sırt ağrısı, bel ağrısı, hijyen problemleri, boyun ve bel fıtığı gibi ameliyatlara kadar zaman zaman gidebilen ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Meme büyüklüğü olan bir kadın sadece görüntü yönünden bir rahatsızlık duymaz, aynı zamanda yaşadığı durum nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşar" diye konuştu.

        Normalde estetik meme büyültme operasyonunu 18 yaşından önce önermediklerini aktaran Akbaş, "18 yaş ve ergenlik tamamlansın ondan sonra meme büyültme yapılabilir deriz. Bunu estetik amaçlı yapılan ameliyatlar için söylüyorum. 13 yaşında da olsa 75 yaşında da olsa normal çok büyük bir göğüs var ve bedenin aksını bozuyor ise sağlık sorunlarına yol açmışsa mutlaka cerrahi yöntemle tedavi edilmelidir. Meme o bedenle uyumlu hale getirilmelidir. Ameliyatlar zor ameliyatlar değil. Tam tersine vücuttaki o ağırlık yükünü ortadan kaldırdığı için kişinin özgüvenini ve sağlığını kazanmasına yardımcı olur" dedi.

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