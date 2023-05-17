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Üniversiteli gençler hava araçları için yapay zeka uygulaması geliştirdi

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen yarışmaya yapay zeka uygulamasıyla katılan Yalova Üniversitesi öğrencileri, geleceğin insansız hava araçlarına imzalarını atmayı hedefliyor

Giriş: 17.05.2023 - 11:56 | Güncelleme: ABONE OL
Üniversiteli gençler hava araçları için yapay zeka uygulaması geliştirdi
AA

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen yarışmaya yapay zeka uygulamasıyla katılan Yalova Üniversitesi öğrencileri, geleceğin insansız hava araçlarına imzalarını atmayı hedefliyor.

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden 9 öğrencinin tasarladığı yapay zeka yazılımı, hava araçlarıyla yeryüzünün görüntüsü alınarak uçan arabalara aktarılmasına, iniş sırasında diğer araçları ve insanları, nesneleri tespit ederek gözden kaçabilecek alanların işaretlenmesine dayanıyor.

OTONOM KULLANIM İMKÂNI SUNUYOR

Geliştirdikleri yapay zeka uygulamasıyla ilgili bilgi veren Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 4üncü sınıf öğrencisi Furkan Eylence, bu sistemin hava aracının otonom kullanımı ve kullanıcı hatalarının en az seviyeye indirilmesini amaçladığını ifade etti.

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