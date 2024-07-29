AMASYA ÜNİVERSİTESİ

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 657 Sayılı Kanunun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine ve “Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ” ne göre öğretim üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolar aşağıda belirtilmiş olup, istenen evraklar ve detaylı bilgilere www.amasya.edu.tr web sayfasında yer verilmiştir. Başvuru süresi Resmi Gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gündür.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini (http://www.balikesir.edu.tr adresinde yer alan Personel Daire Başkanlığı’nın Mevzuat alt başlığından ulaşılabilir) sağlamaları, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.