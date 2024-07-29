Üniversiteler öğretim üyesi ve öğretim elemanı alacak! Hangi üniversite ne kadar alım yapıyor?
Amasya, Balıkesir, Ege, Düzce, Eskişehir, İstanbul, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Trakya Üniversiteleri öğretim üyesi ve öğretim görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Üniversitelerin öğretim üyesi alımları için başvuruları 29 Temmuz'da başladı. Peki hangi üniversite ne kadar alım yapıyor, şartları neler?
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Kamu İlan sayfasında pek çok üniversitede öğretim üyesi ve elemanı alınacağı duyuruldu. Başvuru yapmak isteyenler şartları merak ediyor. İşte ayrıntılı bilgi
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EGE ÜNİVERSİTESİ
Üniversitemizin birimlerine 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalar da Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili maddeleri uyarınca "öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi" alınacaktır.
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AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 657 Sayılı Kanunun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine ve “Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ” ne göre öğretim üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolar aşağıda belirtilmiş olup, istenen evraklar ve detaylı bilgilere www.amasya.edu.tr web sayfasında yer verilmiştir. Başvuru süresi Resmi Gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gündür.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini (http://www.balikesir.edu.tr adresinde yer alan Personel Daire Başkanlığı’nın Mevzuat alt başlığından ulaşılabilir) sağlamaları, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
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ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacaktır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23, 24. ve 26 ncı maddeleri ile madde 23(c),
24(d) ve 26(a)’ya dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına ve puan hesaplama tablosuna Personel Dairesi Başkanlığı internet adresi doküman arşivinden ulaşılabilir.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır.
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KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönetmeliği ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına uygun olarak, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları sağlamaları kaydıyla öğretim üyesi alınacaktır.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
67 Öğretim görevlisi alınacak. Başvurular 29 Temmuz-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.
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DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
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