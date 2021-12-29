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Üniversiteler kapanıyor mu? Üniversiteler uzaktan eğitime mi geçiyor?

2021-2022 Akademik yılında 1. dönemin sona ermesi için geri sayım başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle çok uzun süre eğitime evden online devam eden üniversite öğrtencileri yeni seneye kampüslerinde başlamıştı. Yeni koronavirüs varyantı omicronun ortaya çıkması ve vaka sayılarının 30 bini bulması Üniversiteler kapanıyor mu sorusunu gündeme getirdi. Üniversiteler uzaktan eğitime mi geçiyor? İşte üniversite öğrencilerinin merakla takip ettiği soruların cevapları

29.12.2021 - 12:46 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Koronavirüs salgını 2020 Mart ayından beri tüm dünyayı etkisi altına aldı. Arka arkaya ortaya çıkan varyantlar, vaka sayılarının hızla yükselmesi, aşılama çalışmalarının hız kazanmasına rağmen dünya genelinde alınan kapanma kararlarının etkisiyle ünivesitelerde yüz yüze eğitime ara mı verilecek sorusu gündeme geldi. Güney Afrika ülkelerinde ortaya çıkan Omicron varyantı Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde görülmeye başladı. 2021-2022 senesine kampüslerinde yüz yüze eğitimle başlayan üniversite öğrencileri üniversiteler kapanıyor mu, yüz yüze eğitime devam edecek mi sorularını gündeme taşıdı. İşte üniversitelerle ilgili son dakika gelişmeleri 

  • ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİME Mİ GEÇİYOR?

    YÖK Başkanı Erol Özvar, 2021-2022 Akademik yılı başında üniversitelerde salgın sürecinde sağlıklı kampüs uygulamaları konusunda YÖK, TSE ve Sağlık Bakanlığı ile birlikte geçen yıl hazırlanan rehberin güncellendiğini ve yeni duruma uyarladıklarını açıklamıştı.

  • Özvar, YÖK'ün çerçeve kararlarını içeren iki rehberin, uygulamalarda üniversite yönetimlerine yol gösterici mahiyette olduğuna değinen YÖK Başkanı Özvar, "Üniversitelerimizin kampüs ve derslik binalarında maske ve mesafe kurallarına uyulması, tıbbi danışmanlık verilebilmesi, dersliklerin mümkün mertebe havalandırılması, ders saatlerinin sınırlı tutulması, blok derslerin yapılmaması, mutlaka ara vererek dersliklerin havalandırılmasının sağlanması basit gibi görünen ancak salgının yayılmasını azaltmada büyük önem taşıyan önlemlerdir. Havalandırma koşulları iyi olmayan amfi ve dersliklerle laboratuvarlarda maksimum kişi sayısı ve kapasitenin aşılmaması, öğrencilerin gruplara bölünmesi de yine önemli uygulamalardır." değerlendirmesini yaptı.

  • Rehberde, Kovid-19 tedbirlerinin yanı sıra eğitim öğretim süreçlerine ilişkin detayların da yer aldığını anlatan Özvar, şu bilgileri verdi: "Üniversitelerimizde artık eğitim öğretim yüz yüze yapılacak. Üniversitelerde derslerin bir kısmını uzaktan eğitim usulleriyle yapabilmeleri için gerekli mevzuat çalışmalarını da tamamladık ve üniversitelerimizle paylaştık. Üniversitelerimizde, derslerin yüzde 40'ı veya herhangi bir dersin yüzde 40'ı uzaktan eğitim yoluyla yapılabilecek. Yani bu şekilde üniversitelerimizde yüz yüze eğitim devam ederken bir taraftan da öğrencilerimiz dersin bir kısmını uzaktan eğitim usulleriyle alabilecekler. Böylece üniversitelerimizde harmanlanmış (hibrid) eğitim usulleri ile eğitim öğretim faaliyetleri yürütülebilecek."

  • ÜNİVERSİTELER KAPANIYOR MU?

    Üniversitelerde 2021-2022 Akademik yılına dair uzaktan eğitime geçişe yönelik henüz YÖK'ten resmi bir açıklama gelmedi.

     

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