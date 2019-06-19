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Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? 2019 YKS üniversite taban ve tavan puanları

2019 YKS sınavının ardından sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla milyonlarca öğrenci üniversite tercihlerini yapacak. 2019 YKS üniversite taban ve tavan puanları öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? İşte YKS üniversite taban ve tavan puanları...

19.06.2019 - 14:40 | Güncelleme: Gündem
YKS

Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? 2019 YKS üniversite taban ve tavan puanları ne kadar? sorularının cevabı YKS sınavına giren milyonlarca öğrenci tarafından büyük merak konusu oldu. Öğrenciler puan hesaplamalarına göre 2 yıllık ve 4 yıllık üniversiteye geçiş için üniversitelerin hazırladığı taban ve tavan puanlarını araştırıyor. İşte 2019 YKS üniversite tercih tarihleri...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarca Üniversite öğrencisi adayın merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınav sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde adayların erişimine açılacak. Sonuçlarla birlikte tercih süresi içerisinde öğrenciler araştırmaya başlayacak.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından üniversite tercihleri başlayacak. Üniversite tercihleri için kesin tarih verilmedi. Milyonlarca genç araştırmalarını tamamlayıp kendisine uygun olan bölümü seçecek. Konu ile ilgili bilgi edindiğimizde sitemizden haberdar olabilirsiniz detaylı bilgi almak için; #link#https://www.osym.gov.tr/##normallink#

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2019

ÖSYM 2019 taban ve tavan puanlarını henüz yayınlamadı fakat 2018 YKS taban puanlarını inceleyebilirsiniz.

ÜNİVERSİTE ÖNLİSANS TABAN PUANLARI

 

ÜNİVERSİTE LİSANS TABAN PUANLARI

PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Her aday için hesaplanmış olan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve böylece adayların yerleştirme puanları hesaplanacaktır. TYT puanı 150’nin altında olan adaylar için yerleştirme puanı (Y-TYT) hesaplanmayacaktır.
SAY, SÖZ, EA, DİL puanı 180’in altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150’nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL için sınav/yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır.

TYT’deki Testler ve Kapsamları

 

Testlerin Kapsamı

Soru Sayısı

Türkçe Testi

Türkçeyi     doğru     kullanma,    okuduğunu    anlama    ve yorumlama, kelime hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla

kurallarını kullanma becerilerini ölçmeye yönelik sorular

 

40

Sosyal Bilimler Testi

Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe alanlarındaki temel kavram ve ilkeleri kullanma becerilerini ölçmeye yönelik sorular

Tarih Coğrafya Felsefe

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe soruları)

 

 

5

5

5

5

Temel Matematik Testi

Temel Matematik kavramlarını kullanma ve bu kavramları kullanarak işlem yapma, temel matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut işlemler yapma, temel matematik prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta uygulama

becerilerini ölçmeye yönelik sorular

 

 

40

Fen Bilimleri Testi

Biyoloji, Fizik ve Kimya alanlarındaki temel kavram ve ilkeleri kullanma becerilerini ölçmeye yönelik sorular

Fizik Kimya Biyoloji

 

 

7

7

6

 

 YKS TYT Puan Türünün Hesaplanmasında Testlerin Ağırlıkları (%)

 

Puan Türü

Türkçe Testi

Sosyal Bilimler Testi

Temel Matematik Testi

Fen Bilimleri Testi

TYT

33

17

33

17

 

Ağırlıklı Puanların Hesaplanabilmesi İçin

Hangi Testlerden En Az Kaç Ham Puan Almak Gerekir?

 

Puan Türü

Türkçe Testi

Temel Matematik Testi

TYT

2 testin en az birinden ham puanı ³ 0,5

 

 

 

Puan Türü

TYT

AYT

 

Türkçe Testi

Temel Matematik Testi

 

Matematik Testi

 

Fen Bilimleri Testi

SAY

2 testin en az birinden ham puanı ³ 0,5

2 testin en az birinden ham puanı ³ 0,5

     

 

 

Puan Türü

TYT

AYT

 

Türkçe Testi

Temel Matematik Testi

 

Matematik Testi

Türk Dili ve

Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi

EA

2 testin en az birinden ham puanı

³

0,5

2 testin en az birinden ham puanı

³

0,5

         

 

 

Puan Türü

TYT

AYT

Türkçe Testi

Temel Matematik Testi

Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Testi

Sosyal Bilimler-2 Testi

SÖZ

2 testin en az birinden ham puanı ³ 0,5

2 testin en az birinden ham puanı ³ 0,5

     

 

 

Puan Türü

TYT

YDT

 

Türkçe Testi

Temel Matematik Testi

Yabancı Dil Testi

DİL

2 testin en az birinden ham puanı

³

0,5

Dil ham puanı

³

0,5

        

 

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