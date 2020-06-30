Milyonlarca üniversite adayı YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklerken bir yandan da üniversite taban ve tavan puanları 2020 konusunda araştırma yapıyorlar. Gidecekleri üniversitenin ve bölümlerinin taban ve tavan puanını öğrenip kendilerini ona göre hazırlamak istiyorlar. Üniversite taban ve tavan puanları 2020 açıklandı mı? YKS üniversite taban ve tavan puanlarına nasıl ulaşılır? İşte tüm merak edilen soruların yanıtı...

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2019

ÖSYM taban ve tavan puanlarında mevcut yılın tercih sonuçları belirlenme aşamasında olduğu için; bir önceki yılın sonuçları dikkate alınıyor. Dolayısıyla öğrenciler 2019 YKS taban puanlarını inceleyerek tercihlerini şekillendirebilirler.

ÜNİVERSİTE ÖNLİSANS TABAN PUANLARI

ÜNİVERSİTE LİSANS TABAN PUANLARI

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM 2020 YKS sonuçları 28 Temmuzda açıklanacak.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.



TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.



Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekmektedir.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU GİRİŞ

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK),adayların üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla geliştirilen "YÖK Atlas"a "Meslek" ve "Tercih" listesi modülleri eklendi. Adaylara adeta dijital kariyer rehberliği hizmeti sunan ve önlisans ve lisans seviyesindeki olası tüm tercihler ile ilgili tablolara erişim imkanı sağlayan modüllere bugünden itibaren http://yokatlas.yok.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ