Üniversite kayıtları sona eriyor! 2024-2025 Üniversite kayıtları nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir?
Üniversite kayıtları bugün sona eriyor. 19 Ağustos'ta başlayan kayıt işlemleri 23 Ağustos tarihinde tamamlanacak. Akabinde ise mazeretli kayıt başvuruları alınacak. Genel yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılacak. Henüz kayıt yaptırmamış olan adaylar ise bu noktada ''2024-2025 Üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır, kayıt için gerekli belgeler nelerdir?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, Üniversite kayıt takvimi ve kayıt için gerekli evrak listesi hakkında detaylı bilgiler…
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Üniversite kayıt işlemleri tamamlanıyor. 19 Ağustos’ta başlayan üniversite kayıtları, 23 Ağustos tarihinde sona erecek. Daha sonra bazı sebepler nedeniyle kayıtlarını gerçekleştiremeyen adayların mazeretli kayıt başvuruları alınacak. Genel yerleştirme sonrası boş kalan kontenjanlar için ek tercih süreci başlayacak. Peki 2024 Üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır, kayıt için gerekli belgeler nelerdir?
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ÜNİVERSİTE KAYITLARI BUGÜN SONA ERİYOR!
Üniversite kayıt işlemlerinde sona gelindi.
19 Ağustos'ta başlayan üniversite kayıtları, 23 Ağustos Perşembe günü yani bugün sona eriyor.
Adayların mazeretli kayıt başvuruları ise 26 Ağustos-2 Eylül 2024 tarihleri arasında alınacak. 2 Eylül'den sonra kayıt işlemi için başvuru alınmayacak.
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ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Elektronik kayıtlar 19 Ağustos-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Bu sebeple öğrenciler, kayıt işlemlerini yerleştiği yükseköğretim kurumuna giderek bire bir yapabilecek.
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KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.
c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
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EK YERLEŞTİRME SÜRECİ BAŞLAYACAK
Genel yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılacak.
2024 YKS sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ek yerleştirme için başvurabilecek.
Ek yerleştirme başvuru tarihleri daha sonra açıklanacak.
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