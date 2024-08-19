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        Haberler Bilgi Yaşam ÜNİVERSİTE KAYIT EKRANI 2024-2025: Üniversite kayıtları ne zaman, üniversite kayıtları nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir?

        Üniversite kayıt ekranı (e-devlet) 2024-2025: Üniversite kayıtları ne zaman, üniversite kayıtları nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir?

        2024 YKS tercih sonuçları geçtiğimiz hafta açıklandı. 987 bin 388 aday bir yükseköğrenim programına yerleşti. Merakla beklenen üniversite kayıt dönemi de bugün itibarıyla başlıyor. Adaylar, e-kayıtlarını "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" üzerinden gerçekleştirecek. Peki Üniversite kayıtları ne zaman bitecek, elektronik üniversite kaydı nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir? İşte 2024-2025 Üniversite kayıt ekranı ve gerekli evrak listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 07:50 Güncelleme: 19.08.2024 - 09:06
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        • 1

          Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları geçtiğimiz hafta açıklandı. Şimdi sırada kayıt süreci var. Bire bir kayıt ve elektronik kayıt tarihleri ÖSYM tarafından açıklanmıştı. Buna göre üniversite kayıtları için süreç 19 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla başlıyor. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar belirlenecek olup ek yerleştirme takvimi açıklanacak. Peki, Üniversite kayıtları kaç gün sürecek, elektronik üniversite kaydı nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir? İşte, 2024-2025 e-devlet Üniversite kayıt ekranı…

        • 2

          ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

          2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamındaki yerleştirme sonuçları geçtiğimiz hafta açıklandı. Şimdi sırada tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan 987 bin 388 aday için kayıt süreci var.

          Üniversite kayıtları için süreç bugün başlıyor.

        • 3

          2024-2025 ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

          Kayıt işlemleri 19 Ağustos-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19 Ağustos-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        • 4

          ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

          Kayıt işlemleri kazanılan okula gidilerek bire bir yapılabildiği gibi e-Devlet üzerinden de gerçekleşiyor. e-Kayıt yaptırmak isteyenler e-Devlet üzerinden "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden işlem yapabilecek.

          Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.

        • 5

          Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır.

          Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dâhil edilmeyecektir. Sağlık raporu vb. istenen programlara yerleşen öğrencilerin açıklanan tarihler arasında istenen belgeler ile birlikte ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmaları gerekmektedir.

          Kayıt işlemini elektronik ortamda yapan öğrenciler elektronik kayıt ekranında veya üniversitenin web sitesinde duyurduğu tarihlerde ders kaydına gelecekler ve duyuruda belirtilen belgeleri sunmaları ve diğer şartları sağlamaları durumunda ders kaydı yapabileceklerdir.

          E-KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

          a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

          b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

          c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

          ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

          d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

          e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

        • 7

          BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANACAK

          Üniversitelere kayıt süreci tamamlandıktan sonra boş kontenjanlar açıklanacak. Herhangi bir programa yerleşemeyen üniversite adayları bu süreçte ek tercihlerini yapacak.

          Genel yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlara da ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

        • 8
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