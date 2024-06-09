Üniversite adaylarının sınav maratonu: YKS'de son oturum başladı

YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi dün yapıldı. 3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu TYT'de adaylara 120 soru için 165 dakika süre tanındı.

Sınav, 245 merkez ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de uygulandı.

AYT'ye 2 milyon 19 bin 709 aday katıldı. Sınav, 6 bin 231 binada ve 112 bin 695 salonda düzenlendi.

AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40 soru, Matematik Testinde 40 soru, Fen Bilimleri Testinde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verildi.

YKS maratonunda ikinci oturum tamamlandı. Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) saat 15.45'te başladı. Bu sınavda adaylara 120 dakika süre verildi.

Öte yandan, bu yıl 30 dakikalık ek süreden faydalanma hakkı olan engelli adayların ise sınavı 13.30'da sona erdi.

Engelli adaylar için 2024 YKS'de, üç oturumda toplam 3 bin 127 okuyucu ve işaretleyici görev yapacak.

Bu yıl YDT'ye İngilizce'den 222 bin 473, Arapça'dan 5 bin 913, Almanca'dan 3 bin, Fransızca'dan 1206, Rusça'dan 797 kişi girecek.

Adaylara 120 dakika süre verildi. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılan sınavda 80 soru yer alıyor.

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te başladı.

30 DAKİKA EK SÜRE VERİLEN ADAYLAR

Engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda ise TYT'ye toplam 12 bin 848 engelli aday girdi. Engelli adaylar için YKS'de üç oturumda toplam 3 bin 127 okuyucu ve işaretleyici görev yaptı.

ÖSYM, bu yıl ek süreden faydalanma hakkı olmayan okuyucu veya işaretleyici yardımı alan engelli adayların tamamına 30 dakika ek süre verilmesini kararlaştırmıştı.

Bu kapsamda sınava giren okuyucu veya işaretleyici yardımı alan engelli adaylara da 30 dakika ek süre verildi.