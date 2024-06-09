Üniversite adaylarının sınav maratonu: YKS'de son oturum başladı
Üniversite adaylarının sınav maratonunda ikinci gün. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu dün tamamlanandı. Sınavın ilk gününde adaylar Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularını yanıtladı. Milyonlarca adaya 120 soru için 165 dakika süre tanındı. YKS'nin ikinci oturumu bugün Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile başladı. AYT'nin sona ermesiyle 3. ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te başladı.
YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi dün yapıldı. 3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu TYT'de adaylara 120 soru için 165 dakika süre tanındı.
Sınav, 245 merkez ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de uygulandı.
AYT VE YDT OTURUMLARI
YKS maratonunda ikinci oturum tamamlandı. Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) saat 15.45'te başladı. Bu sınavda adaylara 120 dakika süre verildi.
YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) saat 10.15'te başlamıştı.
AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40 soru, Matematik Testinde 40 soru, Fen Bilimleri Testinde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verildi.
AYT'ye 2 milyon 19 bin 709 aday katıldı. Sınav, 6 bin 231 binada ve 112 bin 695 salonda düzenlendi.
YABANCI DİLK TESTİ (YTD)
Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te başladı.
YDT için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı.
Adaylara 120 dakika süre verildi. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılan sınavda 80 soru yer alıyor.
Bu yıl YDT'ye İngilizce'den 222 bin 473, Arapça'dan 5 bin 913, Almanca'dan 3 bin, Fransızca'dan 1206, Rusça'dan 797 kişi girecek.
Engelli adaylar için 2024 YKS'de, üç oturumda toplam 3 bin 127 okuyucu ve işaretleyici görev yapacak.
Öte yandan, bu yıl 30 dakikalık ek süreden faydalanma hakkı olan engelli adayların ise sınavı 13.30'da sona erdi.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları, 17 Temmuz'da açıklanacak.
30 DAKİKA EK SÜRE VERİLEN ADAYLAR
Engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda ise TYT'ye toplam 12 bin 848 engelli aday girdi. Engelli adaylar için YKS'de üç oturumda toplam 3 bin 127 okuyucu ve işaretleyici görev yaptı.
ÖSYM, bu yıl ek süreden faydalanma hakkı olmayan okuyucu veya işaretleyici yardımı alan engelli adayların tamamına 30 dakika ek süre verilmesini kararlaştırmıştı.
Bu kapsamda sınava giren okuyucu veya işaretleyici yardımı alan engelli adaylara da 30 dakika ek süre verildi.