Union SG teknik direktörü Blessin'den Fenerbahçe sözleri!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Belçika ekibi Union SG ile eşleşti. Union SG Teknik Direktörü Alexander Blessin, Fenerbahçe'yi yorumladı.

BLESSIN: FENERBAHÇE HARİKA BİR TAKIM

Fenerbahçe'nin Dzeko, Batshuayi gibi büyük futbolcuların yer aldığı harika bir takım olduğunu belirten Blessin, "Harika bir atmosfer olacak. Futbolculuk kariyerimde kısa bir süre Türkiye'de oynamıştım ve atmosfer inanılmazdı. Ayrıca birçok Türk taraftarın da Belçika'da olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Alman teknik adam sözlerine, "Fiorentina'nın çıkması için umutluydum. Belki bir sonraki turda onlarla karşılaşırız. Adım adım ilerleyeceğiz" diye devam etti.

Rövanş maçında Eintracht Frankfurt'u deplasmanda 2-1 yenip turladıkları maç hakkında konuşan Blessin, "Bize karşı çok defansif bir oyun oynadılar. Kontrol bizdeydi. Gergin değildik ve basit top kayıpları yapmadık. Maç boyunca doğru tercihler yaptık" diyerek sözlerini noktaladı.