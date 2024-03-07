Union Saint-Gilloise: 0 - Fenerbahçe: 3 | MAÇ SONUCU
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Union Saint-Gilloise'u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde goller 20. dakikada Michy Batshuayi, 84. dakikada Oosterwolde ve 90+4. dakikada penaltı vuruşuyla Tadic'ten geldi
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Lotto Park'ta oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-0 kazandı.
Sarı-lacivertlilerde goller 20. dakikada Michy Batshuayi, 84. dakikada Oosterwolde ve 90+4. dakikada penaltı vuruşuyla Tadic'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe kendi evinde oynayacağı maç öncesi avantajı eline aldı.
Müsabakanın rövanşı, 14 Mart Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ SAKATLANDI
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, 34. dakikada sakatlık yaşadı ve kendini yere bıraktı. Dusan Tadic bu anda kenara değişiklik işareti yaptı.
Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü yerine Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu.
AMOURA KADIKÖY'DE YOK
Union Saint-Gilloise forması giyen Amoura, 45. dakikada İsmail Yüksek'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Sınırda yer alan Amoura, cezalı duruma düştü.
23 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
16. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Amoura kale sahası önüne ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Nilsson'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
20. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Sağdan kazanılan serbest vuruşta Cengiz Ünder kale sahası önüne topu ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Çağlar Söyüncü, meşin yuvarlağı kafayla müsait pozisyondaki Batshuayi'ye indirdi. Kale sahasının sağ çaprazındaki Batshuayi, düzelterek yaptığı sert vuruşta topu filelere gönderdi.
36. dakikada İsmail Yüksek'in pasıyla orta sahada meşin yuvarlakla buluşan Ferdi Kadıoğlu, rakip ceza sahasına gelerek yerden şutunu çekti. Top az farkla yandan dışarı çıktı.
44. dakikada topla rakip ceza sahası önüne gelen Szymanski'nin pasında topla buluşan Fred'in uzaktan sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.
Müsabakanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
51. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Orta sahada topla buluşan Batshuayi'nin uzun pasında rakip ceza sahasına hareketlenen Tadic, pasını Szymanski'ye aktarmak istedi. Savunmadan dönen top, ceza sahası içi sol çaprazında yeniden Tadic'in önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda top, az farkla yandan dışarı çıktı.
62. dakikada soldan kazanılan korner atışında Amoura topu ortaladı. Kafalardan seken top, kale sahası içi sol çaprazında Castro-Montes'in önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden kafa vuruşunda, kaleci Livakovic'in müdahale ettiği meşin yuvarlağı İsmail Yüksek uzaklaştırdı.
67. dakikada sol kanatta topla buluşan Lapoussin, ceza yayı üzerindeki Machida'ya pasını aktardı. Bu futbolcu bekletmeden sol çaprazdan ceza sahasına giren Puertas'ı gördü. Puertas'ın bekletmeden vuruşunda, kaleci Livakovic topu kontrol etmeyi başardı.
84. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada topla buluşan Dzeko, savunmadan atağa kalkan Oosterwolde'ye pasını aktardı. Bu futbolcu, orta alandan aldığı meşin yuvarlakla sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez çektiği sert şutta topu köşeden filelere gönderdi: 0-2
90+3. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası içine gönderdiği ortada Burgess'in eline çarpan top sonrasında VAR uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Joao Pinheiro, penaltı noktasını gösterdi.
90+4. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Dusan Tadic, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3
Fenerbahçe, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.