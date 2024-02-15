Union Saint: 2 - Eintracht Frankfurt: 2
UEFA Konferans Ligi Son 16 play-off turunda Union Saint ile Eintracht Frankfurt 2-2 berabere kaldı. İki Takım arasındaki rövanş karşılaşması 22 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te Deutsche Bank Park Stadyumu'nda oynanacak.
UEFA Konferans Ligi Son 16 play-off turunda Union Saint ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. RSC Anderlecht Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-2 berabere kaldı.
Frankfurt'un gollerini 3'te Fares Chaibi ve 10. dakikada Sasa Kalajdzic attı. Union Saint'e 2-0 gerideyken beraberliği getiren golleri ise 31'de Matias Rasmussen ve 68. dakikalarda Gustaf Nilsson kaydetti.
Alman ekibinde forma giyen Charles Vanhoutte, 78. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 22 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te Eintracht Frankfurt'un Deutsche Bank Park Stadyumu'nda oynanacak.
UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda alınan diğer sonuçlar:
Sturm Graz (Avusturya)-Slovan Bratislava (Slovakya): 4-1
Union Saint-Gilloise (Belçika)-Eintracht Frankfurt (Almanya): 2-2
Olympiakos (Yunanistan)-Ferencvaros (Macaristan): 1-0
Molde (Norveç)-Legia Varşova (Polonya): 3-2