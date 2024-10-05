Union Berlin: 2 - Borussia Dortmund: 1 | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Union Berlin sahasında Borussia Dortmund'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Almanya Bundesliga'nın 6. hafta karşılaşmasında Union Berlin ile Borussia Dortmund kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
U. Berlin'e galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Kevin Vogt (p) ve 45'te Yorbe Vertessen kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 62. dakikada Julian Ryerson'dan geldi.
Bu sonucun ardından Union Berlin 11 puana yükseldi. Dortmund ise 10 puanda kaldı.
Ligin 7. haftasında Dortmund sahasında St. Pauli'yi ağırlayacak. Berlin ekibi ise Holstein Kiel deplasmanında sahne alacak.